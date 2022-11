Maddalena Corvaglia a Palermo, una foto davanti al murale: "Ciò che non mi uccide..."

Maddalena Corvaglia è a Palermo. L'ex velina, 42 anni, ha postato sui social un paio di immagini che documentano il suo soggiorno nel capoluogo siciliano. Anche se non si sa se per una vacanza o per lavoro.

Prima ha pubblicato una storia in cui scrive: "Innamorata della Sicilia e dei siciliani". Successivamente, passeggiando tra le strade della città, si è fatta fotografare davanti a un murale dal messaggio filosofico storpiato alla palermitana: "Ciò che non mi uccide me la s...".

"Quando si dice … il dono della sintesi. Siete d’accordo amici? (E chi non è d’accordo parli ora o taccia per sempre!)", ha scritto la showgirl pugliese, a corredo dello scatto.