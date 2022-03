Da Masterchef al ristorante Addakuosa, si avvera il sogno di Luciano

Lo aveva annunciato non appena conclusa la sua esperienza in tv. Ora il sogno sarà presto realtà. Luciano Di Marco, il masterchef palermitano protagonista indiscusso della nona edizione del cooking show più famoso d'Italia che col suo slogan "Addakuosa" conquistò tutti (fino a raggiungere un pubblico che oggi vanta quasi 120 mila followers sui social) apre il suo primo ristorante.

La pandemia, che ha messo in ginocchio il mondo della ristorazione, ha rallentato i suoi piani, ma Lucianeddu ha continuato a lavorare al suo sogno in sordina e adesso è pronto ad inaugurare "Addakuosa mare" a pochi passi da casa, a Castellamare del Golfo. Il suo primo ristorante d'altronde non poteva che portare questo nome.

Per questa nuova apertura lo chef cerca personale da assumere. Al momento le figure ricercate saranno addette a mansioni diverse: personale di cucina, personale di sala, barman e barlady. "Si richiede esperienza, intraprendenza e passione", scrive Luciano sui suoi social. Per candidarsi e lavorare insieme allo chef di Masterchef per la prossima stagione estiva basta mandare il curriculum a questo indirizzo mail: addakuosa@gmail.com.