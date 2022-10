Da Cefalù al Romics, il re di Minecraft su Youtube fa il pienone alla fiera dei videogiochi

Grande successo di pubblico al Romics 2022, festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, per Lorenzist, youtuber di Cefalù. Il giovane siciliano, che ha oltre un milione di seguaci su YouTube, è stato ospite della kermesse di Roma, con la Sala Grandi eventi e proiezioni, del palazzetto che si è riempita di fan.

"Un'emozione incredibile… eravate così tanti a mai finire vi ringrazio tutti uno per uno. Non ci sono altre parole per descrivere tutto ciò. Grazie di essere venuti e spero di farvi sorridere sempre. Forza pinguini", ha scritto Lorenzist su Instagram, postando le foto dell'evento.

Chi è Lorenzist

Lorenzist, si legge sulla pagina Facebook del Romics 2022, è una vera e propria autorità su YouTube per quanto riguarda Minecraft e Roblox. Con oltre 1 milione e 200 mila iscritti i suoi video vantano un montaggio molto particolare e il suo stile unico nel suo genere gli ha permesso di crescere come creator, creando una community solida ed estremamente fidelizzata.