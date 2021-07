Un parco delle Madonie tutto da colorare: ecco le illustrazioni di Enrica Mannari per Amazon

"La bellezza è tale solo se scorre come un fiume" scrive la designer, artista e divulgatrice emozionale per accompagnare l'illustrazione ispirata alle bellezze naturalistiche siciliane e presente nel look book

La Sicilia, musa ispiratrice di una delle 10 illustrazioni di Enrica Mannari per il "look book" estivo di Amazon.it. Il Parco delle Madonie diventa così un microcosmo naturale dove sono rappresentate tutte le specie vegetali del Mediterraneo e si trovano 90 specie di farfalle diverse.

“La bellezza è tale solo se scorre come un fiume” scrive la designer, artista e divulgatrice emozionale per accompagnare l’illustrazione ispirata alle bellezze naturalistiche siciliane e presente nel look book Amazon Summer Colors da colorare, immaginato e realizzato insieme ad Amazon.it per l’estate 2021.

L’artista si è lasciata trasportare dalla bellezza del Parco delle Madonie - geoparco globale dell’Unesco in provincia di Palermo, un microcosmo naturale dove sono rappresentate tutte le specie vegetali del Mediterraneo e si trovano 90 specie di farfalle diverse - e l’ha omaggiata con un’illustrazione e una frase d’ispirazione.