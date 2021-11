Imbottigliato come un distillato, nasce la limited edition di olio novello La Vucciria

Sarà presentata, in anteprima a Palermo, sabato 6 e domenica 7 novembre, alla Rinascente (2° piano), la limited edition dell’olio novello biologico evo Nocellara del Belice del marchio siciliano La Vucciria, nata per celebrare i cinque anni dalla sua fondazione. Sono previste, all’interno della tipica bancarella con i decori siciliani, una degustazione di olio nuovo e la sua vendita, per la prima volta, al pubblico. Ingresso libero, dalle 11 alle 19.

Una collezione di 1000 bottiglie in edizione limitata e numerata

La produzione interamente artigianale, anche nella confezione, è stata ideata dai fondatori Antonio Di Dio e Diana de Concini. Si tratta di un’edizione limitata e numerata di soli 1000 esemplari imbottigliati nei frantoi siciliani Saalga Trinacria Agricola, con cui La Vucciria ha stretto una partnership per la molitura, produzione, imbottigliamento e distribuzione mondiale.

Il packaging è stato curato in ogni dettaglio dalla de Concini, in omaggio ad un ritorno all’artigianalità. "Abbiamo scelto - ha spiegato la creativa del marchio, originaria di Bolzano - una bottiglia trasparente, più tipica dei distillati, con il sigillo in gommalacca, generalmente destinata ai vini più pregiati e alle riserve. L’abbiamo voluta rossa come i tendoni della Vucciria, il mercato di Palermo che ha ispirato la nostra avventura imprenditoriale nel 2016. Ogni bottiglia è avvolta in carta da coppo, chiusa da spago, e punzonata a mano con il bollino della stidda, simbolo del marchio e di Sicilia".

Le mete estere della nuova collection La Vucciria

A seguire, la collection di olio novello La Vucciria sarà in vendita oltre che nei punti vendita della Rinascente in Italia e online, nei mercati esteri di Parigi, in Francia e a New York, Usa, in esclusiva in due importanti grandi magazzini. "La Vucciria, dopo aver conquistato con la sua qualità, e con l’originalità del packaging, l’iconica lattina, gli Stati Uniti, guarda con interesse al mercato del sud est asiatico" racconta Antonio Di Dio, imprenditore e figlio d’arte, nato nel mondo della moda.

"Durante questo stop forzato dovuto alla pandemia, - aggiunge Di Dio, presentando la nuova filosofia green de La Vucciria - abbiamo acquisito terreni per piantare nuovi alberi. Ci siamo letteralmente ritirati in campagna e riportato a nuova vita fondi agricoli della zona di Pettineo e della Valle dell'Halaesa, famosa per gli alberi millenari della cultivar Santagatese e cuore pulsante della nostra azienda. Non solo - conclude - per un investimento economico ma per dare una mano all’ambiente e al futuro dei nostri figli. Contiamo di arrivare entro due anni a piantare 2000 nuovi ulivi".