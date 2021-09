Fino a Torino per un libro, il romanzo di una scrittrice palermitana su violenza e rinascita

Ha fatto un giro lunghissimo il nuovo romanzo della scrittrice palermitana Verdiana Rigoglioso, viaggiando da una parte all’altra dell’Italia per trovare finalmente una casa: da Palermo alla provincia di Torino, dove ha sede la casa editrice che farà uscire il suo nuovo libro, “Troppo vicino al sole”. Un romanzo scritto da e per le donne, con al centro un tema tanto delicato quanto trascurato: la violenza psicologica.

Stefania, la protagonista, dopo essere stata spinta dal marito ad abbandonare una brillante carriera come ricercatrice dovrà ritrovare il coraggio di liberarsi dalle catene di un matrimonio infelice e di un compagno abusante; il suo sarà un lungo viaggio di formazione che la porterà a capire quanto sia importante amare se stesse prima di ogni altra cosa. L’uscita del romanzo è prevista per il 14 settembre.

La trama

Stefania e Roberto sono una delle coppie più brillanti che i media italiani abbiano mai incontrato: lei, giovane e bella, è una scienziata tanto geniale quanto stravagante, ormai famosa in tutto il mondo per le sue incredibili scoperte. Roberto ha un lavoro appagante, un aspetto sempre impeccabile e nessuno scheletro nell’armadio. Una coppia che sembra capace di affrontare qualsiasi ostacolo… eppure, non è tutto oro quel che luccica. Ho avuto tutto dalla vita, finché non ho avuto più niente. Quando, dopo un terribile evento accaduto all’improvviso, Stefania rischierà di perdere tutto - ma soprattutto se stessa - dovrà trovare la forza di rialzarsi e di credere di nuovo nell’amore… riuscirà a farlo?

Vorrebbe tanto essere una persona comune, Stefania, ma la sua mente geniale l’ha sempre fatta sentire un po’ esclusa, e forse anche un po’ fuori dalle righe. Quando però incontra Roberto, il suo desiderio di avere una vita come tutte le altre sembra finalmente esaudirsi: il loro è un amore totalizzante, talmente forte che niente e nessuno sembra poterlo sradicare. Eppure, giorno dopo giorno, Stefania sente che Roberto nasconde delle ombre che rischiano di mettere a repentaglio non solo il loro amore, ma tutto ciò che lei è sempre stata.

L’autrice

Verdiana Rigoglioso, classe ’83, palermitana e innamorata della sua città. Appassionata di lingue straniere sin da bambina, ne ha fatto il suo oggetto di studio, conseguendo la laurea nel 2004. Divoratrice di libri sin dalla tenera età, ho cominciato a scrivere a otto anni su un diario segreto e non ho mai smesso. Nel 2017 ho finalmente deciso di cimentarmi in un romanzo che è stato pubblicato da Libro/Mania con il titolo “Senza Etichette”.