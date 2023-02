Stanley Tucci innamorato della pasta alla bottarga de I Pupi di Bagheria, la menzione nel suo ultimo libro

"Se mai mi capiterà di fermarmi a Bagheria per girare un film (incrociamo le dita), Tony Lo Coco mi troverà ogni sera davanti alla sua porta a cercare conforto nel suo cibo". Parola di Stanley Tucci. Il noto attore hollywoodiano ha infatti citato proprio il ristorante stellato del noto chef, I Pupi, nel suo ultimo libro "Ci vuole gusto". E' lì che la star di Hollywood ha fatto tappa durante il suo viaggio culinario. Ed è lì che si è innamorato della pasta alla bottarga di Lo Coco.

"Vengono quindi aggiunti dei capperi fritti croccanti (incredibili) e la mollica, un mix di pangrattato saltato in padella e acciughe tritate. Io e Tony abbiamo diviso il piatto lì davanti ai fornelli senza nemmeno sederci. Santo cielo. Semplice. Semplicissimo. Eppure, una vertigine dei sensi. E per me, davvero appagante" si legge tra le pagine del libro. "Grandissima emozione - spiega Tony Lo Coco - essere citati nel libro a firma di Stanley Tucci in cui lo stesso attore parla della sua visita a I Pupi raccondando della nostra esperienza in cucina".

Stanley Tucci non è solo il famoso attore di "Il diavolo veste Prada", ma è anche l'erede di una famiglia italo-americana da cui ha imparato che niente è più importante del cibo. Del buon cibo. E allora perché non raccontare finalmente tutta la magia dei piatti tradizionali così come li cucinava sua madre e il suo sconfinato amore per l'Italia?

"Ci vuole gusto" è un memoir e una profonda riflessione sul legame inscindibile tra vita e cibo, un libro su come innamorarsi a tavola e anche su come sfamare una famiglia numerosa con grande soddisfazione di tutti. Un viaggio gastronomico in giro per il mondo (ma soprattutto per l'Italia), tra gli inevitabili alti e bassi della vita, tra ristoranti a cinque stelle e clamorosi insuccessi culinari, gustoso dal primo all'ultimo boccone.