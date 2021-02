Palermo non solo cemento, le grandi opere dell'architettura palermitana in un libro

Un libro ricco di foto inedite, progetti, sezioni, piante e plastici di tutto ciò che si riferisce all’approvazione del Piano regolatore 1962 e del Piano Particolareggiato Esecutivo 1993, fino al 2002. Si chiama “Palermo non solo cemento, conoscere per ricordare” il saggio dell’architetto Francesco Cuttitta che, dopo una parte introduttiva sull’evoluzione urbanistica del capoluogo siciliano, lascia spazio a sezioni dedicate all’edilizia residenziale, commerciale, scolastica e sportiva, ma anche i centri servizi, le cliniche e i restauri dei più celebri monumenti della città.

Il volume, pubblicato da Edizioni Ex Libris, ha la prefazione dell’avvocato Giovanni Immordino, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e l’introduzione dell’architetto Sebastiano Monaco. Obiettivo dell’architetto Cuttitta è, posto che l’arco degli anni presi in esame viene associato da molti soltanto al “cemento”, confutare tale affermazione, documentando che anche a Palermo sono state realizzate opere di “architettura” e non di semplice edilizia, nonché sono stati ristrutturati immobili degni di essere tramandati alle generazioni che verranno. Solo la conoscenza, spesso ignorata, di ciò che si è restaurato e costruito ex novo, può essere lo stimolo di ogni futura memoria.

L’autore è stato Capo Servizio Primo presso la Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Palermo. È stato nominato componente della Commissione per la formazione della Carta Fisica del Turismo della Sicilia; con questo saggio illustrato recupera, mediante l’esposizione e il commento dei documenti originali, una porzione consistente di memoria della città.