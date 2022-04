Petunia, pomelia e peonia, tre gemelle diverse: "P come fiori", il nuovo romanzo di Maria Tronca

Tre gemelle alla ricerca della propria identità, tra amori condivisi e conflitti irrisolti. Una storia frizzante e ricca di colpi di scena inaspettati quella raccontata dall'autrice palermitana Maria Tronca nel suo romanzo "P come fiori".

Petunia, pomelia e peonia sono tre "gocce d’acqua identiche, trasparenti e cristalline", ma solo all’apparenza: in realtà le gemelle hanno inclinazioni e caratteri molto diversi. Durante l’infanzia e l’adolescenza, vivono in simbiosi, abituandosi a condividere tutto l’una con le altre e nulla col mondo esterno. Ma, poco prima del loro ventesimo compleanno, l’arrivo inatteso di un nuovo parroco, il bel Salvatore, scombussola l’equilibrio e l’armonia del trio, cambiando radicalmente il loro presente e dando svolte inaspettate al loro futuro. Cosa accadrà alle sorelle quando scopriranno che restare sole significa anche sentirsi libere? P come Fiori è un’avvincente storia al femminile, un romanzo a tinte vivaci, irriverenti ma al tempo stesso delicate.

Chi è l'autrice

Maria Tronca è nata a Palermo, dove vive e lavora. Laureata in Lingua e letteratura inglese, ha curato una collana di letteratura erotica moderna e contemporanea per Mondadori. Nel 2005 ha pubblicato sotto pseudonimo la raccolta di racconti L’isola delle Femmine (Mondadori). Nel 2010 è uscito il suo primo romanzo, Rosanero, e nel 2011 il secondo, L’amante delle sedie volanti, entrambi pubblicati con Baldini Castoldi e Dalai, nel 2018 Le fate di Palermo (Dots), e nel 2020 L’ultima punitrice (Les Flâneurs). Dal romanzo Rosanero è stato tratto il film omonimo con Salvatore Esposito, Genny Savastano di Gomorra, che verrà trasmesso da Sky Cinema la prossima estate.