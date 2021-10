La Sicilia è servita, dal successo in tv al libro: le ricette di Giusina in cucina arrivano in libreria

E' disponibile in tutte le librerie e store digitali “Giusina in cucina, la Sicilia è servita" il primo libro di ricette di Giusi Battaglia, che ancor prima della pubblicazione ufficiale è entrato nella top10 dei libri di cucina più venduti in pre-order.

La storia di Giusi Battaglia, per tutti Giusina, racconta un vero e proprio caso che lo scorso anno ha coinvolto il web e la tv e ora si appresta a stupire il mondo dell’editoria: durante il primo lockdown che ha messo in ginocchio tutto il mondo, Giusina come tanti ha passato molte ore a preparare piatti gustosi e appaganti per la sua famiglia, legati soprattutto alla sua terra di origine: la Sicilia. Grazie a una foto dei suoi sfizi di rosticceria pubblicata sui social network, ha ricevuto un invito da parte del direttore di Food Network a realizzare un piccolo format. È nato così “Giusina in cucina”, il primo programma televisivo realizzato solo con l’utilizzo di due cellulari, che ad oggi è entrato di diritto all’interno del palinsesto fisso di Food Network, visto il grande successo di ascolti che ha visto centinaia di migliaia di telespettatori appassionarsi ogni sabato alle ricette proposte da Giusina. È attualmente in onda la quinta edizione del programma, ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33 DTT).

“Giusina in cucina - La Sicilia è servita” è un excursus all’interno del mondo culinario di Giusina e in particolare nella sua amata Sicilia. Ricette palermitane, ma non solo: tutta la storia enogastronomica di questa splendida regione viene ripercorsa all’interno di 208 pagine da Giusina, che presenta antipasti, primi piatti, secondi, lievitati e dolci. Si va dalla caponata alle arancine, dallo sfincione alla rosticceria, dai buccellati alla cassata al forno. E ancora briosche, pasta con i tenerumi, anelletti alla palermitana, involtini di carne e pesce spada, cassata al gelo di anguria, cannoli.

La cucina di Giusina è semplice, ma ricca d’amore, racconta una storia, quella di un territorio ricco di preziosissime materie prime, che danno vita a gustosissime ricette. Racconta anche la storia di Giusi, siciliana trapiantata a Milano, dove vive da molto tempo e dove si occupa, in qualità di Senior Press Officer, della sua agenzia di comunicazione. Da buona siciliana, non ha mai abbandonato la passione per la cucina e ha sempre condiviso sui social alcune delle sue ricette. I suoi piatti riscuotono un vero successo tra i suoi follower; ciò l’ha portata, durante il primo Lockdown, a ricevere una proposta del tutto inaspettata dal Gruppo Discovery. Realizza un nuovo format per Food Network: «Giusina in cucina, gusto e tradizione palermitana», in cui porta tutto il calore e il gusto della sua amata Sicilia. Al momento è in onda la quinta edizione del programma che la vede protagonista ogni sabato su Canale 33, a seguito dello spin off estivo « Giusina in cucina Seacily edition» girato tra le splendide isole di Favignana e Ustica.