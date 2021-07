Albergheria, Capo e Cortile Cascino: "Centralità ai margini" nel libro di Maria Giulia Franco

Si chiama "Centralità ai margini" ed è il libro scritto da Maria Giulia Franco da questi giorni in libreria e nei siti web. Lo scritto è una ricerca sull’evoluzione identitaria della città di Palermo, mappata e scomposta nei suoi spazi, nei suoi molteplici linguaggi verbali e nelle sue rappresentazioni.

L’autrice, semiologa palermitana laureata a Bologna all'Università Alma Mater, si sofferma sulla questione e sull’evoluzione del centro storico di Palermo, concentrandosi su tre quartieri: Cortile Cascino (immortalato dal sociologo triestino Danilo Dolci negli anni Cinquanta), l’Albergheria (con la zona multietnica di Ballarò) e il Capo (sede dello storico mercato popolare).

Il centro storico di Palermo è caratterizzato da un forte divario ?sico e socioeconomico con il resto della città. L’espansione verso le aree periferiche, i Piani Regolatori che si sono succeduti, le diverse lottizzazioni, lo sviluppo economico e l’aumento demogra?co sono stati la causa di un processo di trasformazione degli originari tessuti storico sociali all’insegna della marginalizzazione morfologica e socioeconomica del centro storico.

La delimitazione ?sica del centro storico nel contesto globale della città ha anche però un carattere dinamico nei confronti della città stessa; il suo stato di “spazialità con?nata” - perché così vediamo il centro storico nel tessuto urbano cittadino - si presenta oggi come forza motrice per l’a?ermazione di un carattere autonomo, indipendente e dinamico che si riversa, attirandolo a sé e traendone i potenziali bene?ci, nel contesto circostante. Il libro, edito da edizioni Mohicani con copertina di Franco Donarelli, è in vendita a un costo di 12 euro.