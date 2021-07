Levante ammette: "Sono catanese ma hanno ragione i palermitani, si dice arancina"

"Si dice arancina perchè rappresenta una piccola arancia", parola di una catatene. A prendere posizione sull'annosa diatriba che spacca in due l'Isola è Levante, la cantautrice siciliana che non ci pensa due volte e, nonostante nella sua Catania si chiami "arancino", dà ragione ai palermitani.

Una lunga diatriba quella fra arancina e arancino, che sembra essere stata risolta a favore dei palermitani in maniera inaspettata proprio da una catanese. Levante, che è nata a Caltagirone in provincia di Catania, ha esposto la sua teoria durante la presentazione su Clubhouse dei podcast "La Sicilia si sente".

Il precedente

Mesi fa, in occasione di Santa Lucia, a esprimersi sul tema fu Carmen Consoli, spiegando che l'arancina, in quanto tonda, deriva dal frutto dell'arancio, che si chiama arancia. Anche lei si era così mostrata d'accordo con i palermitani. Arancina al femminile dunque. Tuttavia, la Consoli non aveva del tutto negato la versione della sua Catania dove invece l'arancino, a forma piramidale, richiama l'immagine del vulcano Etna. "Per noi catanesi - aveva affermato la Consoli - l'Etna è maschio, ecco perchè per noi l'arancino è maschio".