La Disney s'innamora della saga dei Florio: "I leoni di Sicilia" sarà una serie tv diretta da Paolo Genovese

Un best seller che ha fatto sognare i siciliani presto sul piccolo schermo. "I leoni di Sicilia", il libro di Stefania Auci che racconta la storia della famiglia Florio, intrinsecamente connessa alla storia di Palermo e di alcuni dei più bei luoghi di Sicilia, è pronto a diventare una serie tv per Disney + e Star. La fiction, realizzata da Marco Belardi per Lotus Production, sarà diretta da un regista magistrale: Paolo Genovese.

Protagonisti della Belle Époque siciliana e dei tempi d'oro dello sviluppo economico della Sicilia dell'Ottocento, il libro (edito da Casa Editrice Nord, il cui sequel è "L'inverno dei leoni") racconta la saga di una famiglia di armatori e imprenditori che fece grande Palermo. Le riprese cominceranno nei prossimi mesi e già dal prossimo inverno potrebbe essere fruibile.

La trama del romanzo da cui verrà tratta la serie

La storia ruota intorno alle vicende del calabrese Paolo Florio che, dopo il disastroso terremoto che colpì la loro terra, partì da Bagnara Calabra nel 1799 alla volta della Sicilia con il fratello Ignazio, la moglie Giuseppina e la nipote Vittoria. In poco tempo i Florio diventarono a Palermo una dinastia di armatori, imprenditori del vino, della conservazione del pesce, della ceramica, del turismo, protagonisti di un’epoca d’oro dello sviluppo economico della Sicilia dell’Ottocento.

Intrecciando il percorso dell’ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana - dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia - Stefania Auci dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante da sembrare contemporanea.