Leo Gullotta: "Non ho potuto interpretare padre Puglisi nella fiction Rai perché sono gay"

"La pugnalata peggiore che ho ricevuto? Quando mi sono sentito dire: no guarda, tu non lavori con noi perché sei omosessuale". A parlare è Leo Gullotta, che in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, ha fatto riferimento a una fiction della Rai su padre Pino Puglisi che non venne affidata a lui "in quanto gay". Era il 2012.

"Quell’episodio mi fece molto male - ha rivelato Leo Gullotta, attore catanese 78enne -. Durò un pomeriggio, cominciai a protestare, ad alzare il ditino: era sbagliato, volevo che me lo dicesse in faccia chi lo aveva deciso. Ma la mia domanda veniva sempre elusa: la colpa era sempre di qualcun altro. I diritti sono arrivati, ma moltissimo si deve ancora fare, non solo per gli omosessuali".

"In quel momento Puglisi - prosegue l'attore - era in odore di beatificazione e un funzionario Rai ebbe paura che lo mandassero via perché un personaggio del genere non poteva essere interpretato secondo lui da un omosessuale. Alla Chiesa però non interessa assolutamente nulla di tutto questo, ho fatto tanti personaggi in abito talare e la Chiesa non mi ha mai detto nulla".

Leo Gullotta rivelò di essere omosessuale quasi 30 anni fa, nel 1995. "Ero alla conferenza stampa di presentazione del film di Christian De Sica 'Uomini, uomini, uomini', storia di quattro omosessuali borghesi - ha detto al Corsera -. A un certo punto un giornalista mi chiese se ero omosessuale. Risposi: Sì. Perché? Mi dica. Rimase zitto. Ma tutto questo fece molto scalpore. Oggi abbiamo fatto qualche passo avanti per fortuna. Se ho sempre saputo di essere omosessuale? Fino ai 30 anni ho vissuto una vita eterosessuale, poi ho capito che la cioccolata non mi piaceva più: desideravo la crema, e così ho fatto. Se essere cresciuto al Sud, in provincia, ha in qualche modo influito in questa scoperta 'tardiva'? No, non ho mai avuto pesi di nessun genere. Ho vissuto un’infanzia e un’adolescenza tranquille, serene. Certo, non per tutti è così, in provincia tanti soffrono".