Fuoriprogramma per Le Vie dei Tesori: si aggiunge Anima Mundi, il videomapping all'Orto Botanico

L'installazione nata dalla creatività di Odd Agency e costruita in collaborazione con il Simua e Coopculture, si sarebbe dovuta fermare domenica scorsa: e invece entra nella programmazione del festival che lo accoglie per tre lunghi weekend fino al 24 ottobre

Quest'estate ha messo insieme 35mila spettatori affascinati dalle visioni immersive, dalle videoproiezioni che creavano un sogno impalpabile tra le piante secolari all'Orto Botanico: è stato il vero evento della stagione estiva, grandi e piccoli hanno seguito il percorso che raccontava la stretta relazione che può esserci tra ambiente e uomo quando avviano un colloquio particolare e reciproco. Il tutto tra animazioni, scenografie, ologrammi e proiezioni con illuminazioni artistiche nel parco immerso nella notte, ma popolato dalle creature di luce protagoniste del racconto, minacciate dalle conseguenze del global warming e del cambiamento climatico. “Anima Mundi”, il videomapping nato dalla creatività di Odd Agency, e costruito in collaborazione con il Simua (i Servizi Museali d’Ateneo) e Coopculture, si sarebbe dovuto fermare domenica scorsa: e invece no, entra nella programmazione del festival Le Vie dei Tesori che lo accoglie per tre lunghi weekend (da giovedì a domenica) fino al 24 ottobre. E per l’occasione è stato anche pensato un biglietto speciale di 10 euro, da acquistare sul sito (clicca qui).

“Per noi di Odd Agency, Le Vie dei Tesori sono sempre state un punto di riferimento, dei veri pionieri che hanno portato la valorizzazione del nostro patrimonio culturale ad un livello altissimo - dice Luca Pintacuda di Odd Agency, unica azienda italiana candidata ai VideoMapping Award che si stanno svolgendo a Lille, in Francia -. E’ quindi un grande orgoglio, oggi collaborare insieme per la città. E questo nuovo programma ci permette anche di rispondere alle tantissime richieste che ci sono giunte, e continuano ad arrivare, da chi non ha potuto assistere a AnimaMundi: siamo contenti di poterlo offrire ancora alla città e ai turisti”.

L’Orto Botanico fa già parte delle esperienze proposte dalle Vie dei Tesori: sabato 16, 23 e 30 ottobre, dalle 20,30 alle 21,30 si potrà partecipare ad una visita guidata alla scoperta dei dieci ettari di verde nel cuore antico della città. E la visita in notturna sarà un'esperienza difficile da dimenticare. Al termine, verrà offerto un calice di vino. Coupon 10 euro da acquistare su www.leviedeitesori.com