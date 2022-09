Migliore street food di Palermo, la guida di Gambero Rosso: vincono i mignon di Savoca

Dei suoi strepitosi mignon non se ne ha mai abbastanza. Ne addenti uno, vuoi subito l'altro. Sei già all'altro non vedi l'ora di assaggiare il prossimo. Potresti non fermarti mai. E lo sa bene Gambero Rosso che per la sua nuova guida ha incoronato i pezzi de Le Savocherie come "re" dello street food locale.

Qual è il miglior street food di Palermo

La guida ha premiato la gastronomia di via Sammartino (gestita dalla famiglia Savoca) famosa non solo per la sua gastronomia mignon, ma anche per il pollo allo spiedo. Proverbiali le sue arancinette al burro e alla carne, i calzoncini fritti, rizzuole e crostini tutto rigorosamente fritto. Non passano inosservati neppure i mignon da forno. Come il "parmigianello", un calzoncino di melanzane, prosciutto cotto e mozzarella o lo "spinacino", a base di spinaci mozzarella e besciamella. Non mancano prodotti iconici dello street food, come le focaccine con la milza ("maritate" al caciocavallo), con crocché e con panelle. Menzione a parte meritano le pizzette gourmet, su tutte quella rustica a base di salame napoli, mozzarella, pomodoro a fette, caciocavallo e origano.

La guida street food 2023 di Gambero Rosso

Giunta all'ottava edizione, la guida Street Food di Gambero Rosso racconta il cibo di strada italiano attraverso gli indirizzi, le storie e i piatti più tipici. Una tradizione che in Italia esiste e resiste da secoli, ma che negli ultimi anni è diventata una vera e propria tendenza in costante crescita. Crescita sia nei numeri (Deloitte ha registrato un +21.3% per tutto il settore nello scorso anno) che nell’offerta qualitativa. L’edizione 2023 della guida contiene una nuova appendice dedicata esclusivamente alle attività itineranti: food truck, apette e ambulanti. Un’edizione che va anche alla scoperta dei mercati e apre a contenuti extra e approfondimenti sulle specialità tradizionali e le ricette.

Tutti i premiati

Valle d'Aosta

Officina della pasta - Aosta

Piemonte

Patria - Peruvian Street Food - Torino

Liguria

La Baracchetta di Biagio - Recco (Ge)

Lombardia

Cecchini Panini | Erbusco (Bs)

Veneto

Vino Vero - Venezia

Trentino Alto Adige

L’Officina Easy - Riva Del Garda (Tn)

Friuli Venezia Giulia

Buffet Clai - Trieste

Emilia Romagna

Ciao Kebab - Bologna

Toscana

Fratelli di Mare - Firenze

Marche

Sapido - Pesaro

Umbria

Ribelle - Assisi (Pg)

Lazio

JiaMo.Lab - Roma

Abruzzo

+Tosto Gastro Bottega - Atri (Te)

Molise

Panificio Blanz - Isernia

Campania

Friggitoria Vomero - Napoli

Puglia

Mezzo Quinto Cibo di Strada - Lecce

Basilicata

Casarsa - Pizzeria Lucana - Potenza

Calabria

Bestie Calabresi Selvaggi - Montepaone (Cz)

Sicilia

Le Savocherie - Palermo

Sardegna

Porta 1918 - Cagliari