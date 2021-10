Festa grande per la comunità Tamil: laurea per Stefano Edwuard, attivista dei diritti umani

Già consigliere della precedente Consulta delle culture, è molto apprezzato in città. Sia i genitori sia Stefano hanno fatto sacrifici enormi per raggiungere questo traguardo

Si è laureato Stefano Edwuard, dei Tamil, nato a Palermo. Una festa enorme per la comunità Tamil: Stefano, già consigliere della precedente Consulta delle culture, è un attivista dei diritti umani molto apprezzato. Sia i genitori sia Stefano hanno fatto sacrifici enormi per raggiungere questo traguardo.

Per Stefano oggi è giunta la laurea magistrale in Comunicazione pubblica d'impresa e pubblicità all’Università di Palermo con una tesi di rilevanza nazionale che ha coinvolto diversi ragazzi da Milano, Verona, Torino, Roma fino a Palermo. Notevoli le esperienze pregresse di rappresentanza politica e sociale della comunità tamil palermitana per il neo laureato.