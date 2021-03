Kenya debutta con "Sarà stupendo", l'inno alla vita pre pandemia della giovane cantante

Maria Assunta Lo Giudice, ventiduenne palermitana, in arte Kenya in omaggio alla nazionalità che richiama la sua ricca chioma riccia debutta con "Sarà stupendo". Il brano, dedicato ai tanti giovani che chiusi nelle loro stanze sognano la libertà e la normalità, è un inno alla speranza, alla voglia di tornare alla vita pre pandemia e una dichiarazione d'amore per la musica e per il suo potere di salvare e far sognare. Prodotto da Roxy Studio, dal 12 marzo uscirà su tutti gli store.

Il singolo, di cui è stato anche girato un videoclip, è un regalo de La Notte vola, brand siciliano di eventi nato nel 2015, al suo pubblico. È stato scritto da Fabio Castorino, testo e musica, distribuito da Roxy Studio Records, coordinatore artistico Vincenzo Canzone e produttore esecutivo Luigi Cortina. "L’idea - ha commentato Luigi Cortina, produttore esecutivo del progetto - è nata dal team de La Notte Vola Eventi che, abituato a far ballare migliaia di persone, si è dovuto fermare obbligatoriamente. Quando torneremo a stare insieme sarà stupendo, proprio come il nome che abbiamo scelto per il brano. E lo sarà tornare ad abbracciarsi e a danzare senza mascherine e senza paura del contagio. Il singolo, affidato alla giovane voce di Kenya, è emozionante – conclude – e seppure il Covid nel testo non è mai menzionato, le sensazioni che evoca sono quelle che in questo momento accomunano tutto il mondo piegato dalla pandemia".

Il videoclip, un corto cinematografico ambientato all'interno di Villa Boscogrande, antica dimora palermitana, racconta la storia di una ragazza che al chiuso della propria stanza, guardando al pc foto e ricordi di prima dell’epidemia, si addormenta e sogna la vita che riparte. Così si risveglia sotto gli affreschi di una villa settecentesca, con indosso un abito principesco. Tra le stanze, ognuna con un diverso significato simbolico, incontra tre strumenti ormai silenziosi, un sax, bacchette da batteria e un microfono, che richiamano la band de La Notte Vola composta da un percussionista, un vocalist, un sassofonista oltre a un dj. Intrappolata in un milkbath, immersa fino al collo in una patina di acqua biancastra, cantando riesce ad evadere e liberarsi.

"La mia passione per la buona musica - dichiara Kenya - è stata trasmessa dal mio nonno materno e, nonostante lui non ci sia più, cerco di realizzare il nostro sogno". Kenya ha partecipato a numerosi concorsi regionali e nazionali, si è già esibita in spettacoli musicali e concerti, in vari teatri. I suoi video su Youtube hanno raggiunto circa 49 mila visualizzazioni. Ha partecipato a La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio, condotta da Carlo Conti su Rai 1 con ottime recensioni. Nel 2021 ha prestato la voce al remix della canzone di Marcella Bella, “Nell’aria” di Ben dj. Sarà stupendo è distribuito su tutti i maggiori digital store, Spotify ed Apple Music e su Youtube.