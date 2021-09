Kaleidos Music Academy, a Palazzo Florio-Salamone apre la scuola di perfezionamento musicale

La storica associazione musicale palermitana Kaleidos trasferisce stabilmente le sue attività didattiche presso i locali di Palazzo Florio-Salamone (via Angiò, 27 a Palermo), nonchè Istituto dei ciechi, ed inaugura la Scuola di Perfezionamento Kaleidos Music Academy, un nuovo spazio in città dedicato alla musica e all'apprendimento di alto livello grazie metodi didattici differenziati e ad un autorevole corpo docente.

In occasione dell’apertura ufficiale dei corsi, venerdì 1 ottobre alle 16.30, i Docenti Maestri Desirée Rancatore, Gianluca Badon, Alessandro Cirrito e Giulio Potenza, presenteranno l'offerta formativa e si esibiranno in un concerto all'interno della splendida sala del Palazzo, scrigno di tesori d’arte preziosi ma poco noti.

In oltre 20 anni di storia, Kaleidos, istituzione guidata dalla Presidente Anna Annaloro Patti, vanta una solida attività nell’organizzazione di concerti, e rassegne e azioni scouting di talenti e lancio di diversi artisti nel panorama musicale internazionale, specie nell’opera lirica: la decisione di ampliare l'offerta formativa ha portato all’inserimento di prestigiose novità riguardanti il pianoforte, il canto, il clarinetto e il coro, percorsi che abbracciano diversi gradi dell'istruzione artistica, fino ai più elevati livelli di professionalità e specializzazione. Proposte didattiche orientate alla professione, in cui ogni curriculum formativo mira a sviluppare ogni personalità artistica valorizzando i talenti.

Per quanto riguarda il pianoforte l'offerta è così suddivisa: il progetto Junior Academy, per talenti fino ai 17 anni, è seguito dal pianista maestro Gianluca Badon, mentre il progetto di perfezionamento pianistico, ovvero Kaleidos Piano Academy, avrà come docenti stabili i Maestri Giulio Potenza e Gianluca Badon e come docenti ospiti alcune delle più importanti personalità musicali italiane, come i pianisti e docenti Roberto Prosseda, Gabriele Baldocci, Stefano Fiuzzi e Alessandro Deljavan, forti delle loro esperienze all’interno di autorevoli istituzioni di alta formazione italiane ed estere come il Trinity laban Conservatory di Londra, l'Accademia Internazionale di Imola, l'Accademia di Pinerolo, l'Accademia MusicaFelix, l'Avos Project e altre.

Una grande e ambiziosa novità sarà il progetto legato al canto lirico "Dallo spartito al palcoscenico": un percorso composto da sette moduli formativi a cadenza mensile tenuti da nomi di primo piano dell'opera a livello internazionale, come la celeberrima soprano Desirée Rancatore, il baritono Federico Longhi, i registi Davide Garattini e Alessio Pizzech, i direttori d'orchestra Alberto Maniaci e Manuela Ranno e altri professionisti. Il progetto mira a curare la formazione operistica dei partecipanti a tutto tondo, dall'analisi iniziale della partitura alla effettiva messa in scena. Il percorso terminerà con una vera e propria produzione operistica.

Il talentuoso primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, il Maestro Alessandro Cirrito, terrà da quest'anno un corso di lezioni di clarinetto, anch'esso con docenti ospiti per masterclass. Il Maestro Salvatore Scinaldi, direttore di coro e direttore d'orchestra, contribuisce invece alla formazione del coro dell'associazione Kaleidos insieme a Gabriele Camiolo. Frequenti saranno concerti di studenti meritevoli e docenti dell'accademia, nonché di musicisti di chiara fama. Per informazioni è possibile scrivere alla mail asskaleidospa@gmail.com.