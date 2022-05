Palermo ombelico del mondo di Jovanotti: video del nuovo singolo girato tra vicoli e spiagge

Mondello, Albergheria, Ballarò, Danissini, Romagnolo, Bandita, Borgo Vecchio, Zisa, Vucciria, Barcarello e Sferracavallo sono solo alcuni degli scorci che hanno stregato Jovanotti tanto da averlo spinto a girare proprio a Palermo il video del suo ultimo singolo, Mediterraneo. "A Palermo, cuore del nostro mare, e alla sua gente è dedicato questo racconto per immagini" scrive Lorenzo Cherubini su Instagram.

Il video è realizzato dal fotografo palermitano Francesco Faraci. Un racconto in bianco e nero che tiene un passo contemporaneo e urbano, in cerca di rinascita. Perché è proprio alla parola “rinascere” che apre il ritornello di questa canzone che Jovanotti mira. Un brano a tratti house (che sul finire sembra una taranta salentina) che, proprio a Palermo, culla del Mediterraneo, trova la sua massima espressione. E così lenzuola stese ai balconi dei vicoli del centro storico, vecchietti per strada impegnati a giocare a scopa, mentre i bambini giocano a pallone davanti casa. E poi ancora stigghiole, meusa, panelle e tutto quello che questa città sa raccontare. Tra i volti anche il rapper Christian Picciotto.

Il video ufficiale di Jovanotti su Youtube

Jovanotti, innamorato da sempre di Palermo, non ci ha pensato due volte e ha dato in mano a Faraci la produzione del video della canzone che farà da colonna sonora al "Jova Beach Party" di quest'anno, arrivato alla sua seconda edizione dopo il successo del 2019, che lo vedrà impegnato nelle spiagge di tutta Italia nella veste sia di cantante che di dj. "L'idea è iniziata quando è uscita la canzone - racconta a PalermoToday il fotografo -. Sono rimasto folgorato dalla canzone, l'ho sentita mia, l'ho sentita adatta, anzi adattissima a Palermo. Parlando con Jovanotti, che prima di tutto è un amico, è venuta fuori l'idea di questo video che io avevo immaginato proprio così".

Nessun set preimpostato per la produzione. "Non ho preparato nulla - spiega -. Insieme ad Andrea Negroni, sono andato in giro per la città. Abbiamo lavorato come se dovessimo fare delle fotografie. Abbiamo registrato tra Pasqua e il Primo maggio, le giornate di sole erano splendide e hanno reso tutto più facile. Siamo andati in giro per Palermo a riprendere la quotidianità. Qui le cose accadono a prescindere dal fatto che le fotografi: l'unico merito che puoi riconoscerti è quello di saperle cogliere e quindi immortalarle. Palermo è un grande set naturale a cielo aperto".

Per Faraci si tratta della prima esperienza video. "Con Lorenzo ci siamo subito detti che questa canzone andava accompagnata da un video simile e non dal solito video con il set - racconta ancora -. Abbiamo dunque provato a cogliere il senso della canzone, delle parole che hanno tutte a che fare col Mediterraneo. Non c'è stata alcuna strategia. Un giorno mi ha detto 'Lo vuoi fare? Se lo vuoi fare fallo, la canzone è tua'. E così è stato. Ci conosciamo da 4 anni e tra noi è prima nato un rapporto d'amicizia. Abbiamo tanto in comune, condividiamo film e suggestioni, non c'è bisogno che lui proponga, riusciamo a incontrarci in maniera naturale. Lui non era qui a Palermo, ma a Cortona dove vive. Sono dunque andato io da lui per tre giorni a fare le riprese".

Una volta montato il video è stato subito trasmesso a Jovanotti. "Quando lo ha visto mi ha detto che si è commosso - spiega ancora a PalermoToday -. Pur avendolo girato e montato, una volta finito ha emozionato tanto anche me, ma non per vanagloria, ma per quanto sa essere incredibile questa città. Ho già collaborato con Achille Lauro e con Alessandro Cattelan, fatto il libro del Jova Beach Party e sto lavorando a un grande libro su Palermo. E' la mia ragazza magica".