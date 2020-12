Al via l'International Theater Academy, tra questi anche due giovani del Dams di Palermo

Sono stati scelti gli undici giovani che parteciperanno all’ottava edizione di Itaf, l'International Theater Academy, il progetto di alta formazione nelle arti dello spettacolo promosso dalla Federazione Italiana Teatro Amatori leader nel settore a livello nazionale con 1500 compagnie aderenti e 25mila tesserati. Tra questi anche Vittoria Frumento ed Emanuele Carlino del Dams di Palermo.

Una “squadra” diversa dal solito per un’edizione necessariamente diversa - fin dalle selezioni, svoltesi online - ma proprio per questo fortemente voluta: accanto a ragazzi e ragazzi tesserati Fita, infatti, quest’anno la proposta è stata allargata alla Cofas, associazione trentina del teatro amatoriale da tempo attiva in progetti comuni con Fita, alla compagnia Melpomene della federazione spagnola del teatro amatoriale, partner di Itaf, e al Dams dell’Università di Palermo che con Fita ha firmato lo scorso anno un protocollo in materia di formazione.

A formarla sono: Davide Carella dalla Puglia, Chiara Coianiz dal Friuli Venezia Giulia, Nicolò L’Arco dal Piemonte, Marta Marenco dalla Liguria, Savio Perri dalla Lombardia, Lorenzo Segaletti dal Lazio e Massimo Cattani dalla Toscana, tutti iscritti Fita; Diletta Cofler della Cofas; Vittoria Frumento ed Emanuele Carlino del Dams di Palermo; e Daniela Alias Fernandes dalla Spagna.

Il programma 2021 di Itaf prevede quattro settimane residenziali nella sede del Centro nazionale di alta formazione Fita a Reggio Emilia, articolate tra gennaio, marzo, aprile e giugno. A ottobre, invece, una settimana di attività all’estero, al Creative College di Utrecht, in Olanda, dove è prevista una speciale replica dello spettacolo che sarà allestito durante il progetto.