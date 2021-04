Da fenomeno social a brand internazionale: un anno di vita per "Io compro siciliano"

L'8 aprile 2020, esattamente un anno fa, vedeva la luce Io Compro Siciliano, progetto nato come fenomeno social e diventato in pochi mesi uno stile di vita. Si tratta della prima società benefit in Sicilia nonché del più grande marketplace del Made in Sicily. E' anche un brand internazionale, distintivo e specializzato che racconta, attraverso i suoi canali di comunicazione e i suoi portali web, la Sicilia al mondo, puntando sin dall'inizio su tre valori fondamentali: qualità, identità e provenienza.

Oltre 270mila utenti consumatori e circa 2.700 aziende registrate. All’attivo un protocollo d’intesa con la Regione Siciliana per la promozione del marchio QS - Qualità Sicura Garantita, con il Parco delle Madonie, il Parco dei Nebrodi e Slowfood Sicilia, con l’obiettivo comune di valorizzare i prodotti agroalimentari con un elevato standard qualitativo.

Tante le cose fatte in un anno di attività: tra tutte la creazione del più grande marketplace dedicato al Made in Sicily con oltre 2000 referenze provenienti da tutta l’Isola. Dal punto di vista della promozione dei prodotti siciliani all’estero Io Compro Siciliano ha siglato importanti accordi in Canada, Stati Uniti, Russia e parte degli stati europei. E' riuscito anche a creare uno showroom nella città di Guangzhou, la più popolosa della Cina che conta 40 milioni di abitanti.

Tante le prossime iniziative in cantiere: dal lancio della SicilyCityPass alla creazione dell’Acceademia Enogastronomica Siciliana, all’organizzazione di un evento in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo. Chiuso anche un accordo con il network internazionale “Busuioc Tv” che trasmette in ben 139 paesi, in particolare nei Paesi dell'est Europa e in Russia, con il preciso intento di promuovere il palinsesto di Io Compro Siciliano e i prodotti d'eccellenza del made in Sicily nel ricco mercato russo e negli emergenti mercati dell'est.

