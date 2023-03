Colapesce e Dimartino, in autunno il nuovo album: "Ci sarà un po’ di mare, il nome nel nostro film"

Dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, Colapesce e Dimartino sono stati ospiti di Rtl 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, il duo ha raccontato in radiovisione l’esperienza sanremese e il nuovo tour.

Il ritorno a Sanremo con Spash

Dopo l’esordio a Sanremo 2021 con il brano “Musica leggerissima”, Colapesce e Dimartino sono tornati al Festival della canzone italiana con “Splash”. Il brano, vincitore del premio della critica Mia Martini e del premio della sala stampa Lucio Dalla, è già certificato disco d’oro. Scritto dai due cantautori e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, racconta il dualismo che caratterizza la quotidianità e il peso delle aspettative che influenza la nostra intera esistenza. "Un ragazzo ci ha scritto ‘ma io lavoro per non stare con me stesso’, è una cosa che fa riflettere perché rispecchia il senso della canzone, qualcuno a volte si affolla di impegni per evitare di vivere", racconta Dimartino. "Ci fanno paura i vuoti, ci impalliamo di impegni per lasciare poco spazio alla riflessione. A volte dovremmo goderci la noia", continua Colapesce raccontando “Splash”.

"La primavera della mia vita", il film

Il 20 febbraio è uscito nei cinema “La primavera della mia vita”, il film scritto e interpretato da Colapesce e Dimartino, che segna l’esordio cinematografico della coppia, che firma anche la colonna sonora originale. Un viaggio surreale, intriso di poesia e leggerezza, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali. "Il film è andato benissimo, non ci aspettavamo di vedere così tanta gente", dice Dimartino. "Fare questo film è stato molto divertente ma è stato anche difficoltoso, un lavoro del genere richiede molta disciplina", continua Colapesce.

Annunciato il club tour 2023 e un nuovo disco di inediti

Colapesce e Dimartino torneranno live con il “Club tour 2023”, in partenza da novembre 2023. Il tour partirà da Bologna (giovedì 23 novembre 2023, Estragon), per proseguire a Napoli (giovedì 30 novembre 2023, Casa della Musica), Roma (venerdì 1° dicembre 2023, Atlantico), Venaria Reale (To) (lunedì 4 dicembre 2023, Teatro della Concordia) e Milano (martedì 5 dicembre 2023, Alcatraz). "Ci stiamo preparando per il nostro tour nei club, abbiamo proprio voglia di suonare live e con tanti musicisti sul palco. Ci piace l’idea di suonare nei club, nasciamo in quella dimensione e sarà bello tornarci insieme", dice Dimartino. A Rtl 102.5 il duo svela anche l’uscita di un nuovo album: "Ad ottobre uscirà anche un nostro nuovo disco di inediti, ci sarà un po’ di mare", dice Colapesce. "Il titolo del disco lo trovate dentro al nostro film, in ciò che facciamo ci piace fare dei collegamenti", svela ancora Dimartino.