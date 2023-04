"Innovative creation", l'omaggio palermitano alla giornata mondiale della creatività e dell'innovazione

Si chiama “Innovative creation” perché è attraverso la lente del talento creativo che è possibile vedere l’arte. Ecco l’ultimo progetto moda che porta la firma dell’artista dei capelli palermitano Francesco Arancio. Attraverso toni di colore e tagli differenti, un omaggio all’estro e al genio.

Proprio come capita quando ti ritrovi davanti a un capolavoro all’interno di un museo, di una galleria, degli uffizi e persino all’aria aperta, osservare un’opera d’arte diventa un’esperienza: “E’ ciò che oggettivamente è - spiega Arancio - ma è anche ciò che senti quando entri in contatto con lei. Le vibrazioni capaci di generare questo contatto, in poche parole, dipendono da come guardi (o meglio senti) ciò che vedi”.

Il progetto nasce per celebrare la giornata mondiale della creatività e dell’innovazione. “Abbiamo voluto creare un progetto inedito - conclude Arancio - che esalta il nostro modo di intendere la creatività. Un taglio, il colore, la donna ancora una volta protagonista. Un modo per raccontarvi attraverso le nostre “opere d’arte” ciò che per noi è arte. Uno sguardo alla meraviglia dei sentimenti passati ma con una visione futurista, moderna e più che mai creativa”.