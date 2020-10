Chiuso in un cubo di vetro per un mese, l'illusionista ci ripensa: "Rinvio l'impresa"

E' stata rinviata "The Cube", l'impresa da primato che avrebbe visto protagonista Christian Carapezza, illusionista estremo palermitano che il 7 novembre prossimo si sarebbe dovuto chiudere all'interno di un cubo di vetro al Centro commerciale Conca D'Oro di Palermo per tentare di sopravvivere, senza cibo, per quasi trenta giorni.

"Il momento storico che stiamo vivendo, con una nuova ondata di contagi, mi ha spinto a compiere un passo indietro e a rinviare l'impresa - spiega Carapezza -. Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm avrei potuto realizzare l'evento ma non mi sembra una scelta responsabile andare avanti nonostante tutto, a fronte di uno scenario così cupo e fosco. Riprogrammerò l'impresa non appena la situazione epidemiologica sarà mutata in modo da vivere con la giusta serenità ed entusiasmo una sfida che non ha precedenti in Italia".