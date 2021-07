VIDEO | Commessa palermitana presa in giro, Imen Jane fa marcia indietro: "Storie offensive, chiedo scusa"

Dopo la rivolta del popolo del web, l'influencer da oltre 350 mila follower e fondatrice di Will Italia, che nei giorni scorsi era in città per partecipare a una iniziativa organizzata dall'associazione Plastic free, si scusa per lo scivolone su Instagram. "Ho sbagliato a comunicare un messaggio di quel tipo, grazie a chi mi ha aiutata a capire"