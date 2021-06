Mare, golf e polpo bollito: vacanze palermitane per l'ex campione rosanero Ilicic

Un tuffo nel passato in attesa di capire che ne sarà del suo futuro. Vacanze palermitane per il campione sloveno Josip Ilicic, che non dimentica (e come potrebbe?) i suoi trascorsi in Sicilia. #ricordi è l'hastag che accompagna su Instagram le foto postate a Mondello. Mare, spiaggia, polpo bollito e golf (a Sciacca): queste le sue attività preferite, sempre con uno sguardo allo smartphone in attesa di una chiamata visto che la sua avventura all'Atalanta di Gasperini sembra giunta al capolinea.

Ma Ilicic non ha mai dimenticato Palermo. Che l'ha lanciato nel calcio che conta portandolo in rosanero (insieme al connazionale Bacinovic) nell'agosto del 2010 dopo il preliminare di Europa League col Maribor. Quel sinistro incantò Zamparini che ordinò: prendetelo. In rosanero lo sloveno ha vissuto alti e bassi (25 gol in 107 partite), ma ha fatto vedere scampoli della sua classe purissima (che giocate insieme a Pastore e Miccoli) definitivamente esplosa a Bergamo.

Un tuffo nelle acque di Mondello, Una cena al ristorante "da Piero" e una partitina a golf al Verdura Resort di Sciacca. Ma anche una capatina nello stadio che lo ha visto protagonista con una passeggiata all'interno del "Palermo Museum", a pochi giorni dall'apertura al pubblico.

Ilicic a Palermo si sente a casa. Chissà un giorno non lo si possa rivedere in maglia rosanero... a volte i grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.