"I Leoni di Sicilia", la nuova serie di Paolo Genovese alla Festa del Cinema di Roma

Era tra le serie più attese di questa 18esima Festa del Cinema di Roma e oggi - è stata ufficialmente presentata all'Auditorium Parco della Musica, in presenza del regista Paolo Genovese e del cast, nel quale spiccano Miriam Leone e Michele Riondino. La nuova serie originale italiana Disney+ I Leoni di Sicilia, porta sul grande schermo la saga familiare raccontata dal bestseller di Stefania Auci e arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal 25 ottobre con i primi 4 episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1 novembre. Otto episodi in tutto, diretti da Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo.

I Leoni di Sicilia, la storia della famiglia Florio

I Leoni di Sicilia è l’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I Leoni di Sicilia è un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861.

La serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes.

"Era una storia che non conoscevo - ha raccontato Genovese in conferenza stampa - la lettura del romanzo mi ha preso molto, ho subito pensato che c'era del materiale prezioso per raccontare una storia autentica. I contrasti sono il cuore di questa storia: è il momento dei moti rivoluzionari, dei Borboni, dell'arrivo di Garibaldi, ci sono dei contrasti sociali fortissimi, c'è una borghesia che crescee che sta diventando sempre più forte e una nobiltà che decade ed è in questi contrasti che si innesta una rivoluzione personale, quella di Giulia che cerca di affrancarsi da una società fortemente patriarcale, portando avanti la sua personale protesta e di Vincenzo che, travolto da questa passione va contro gli interessi della famiglia che sta diventando economicamente sempre più potente".

Miriam Leone: "Ringrazio Giulia per averci reso un po' più libere"

"Conoscevo il libro di Stefania Auci - ha raccontato Miriam Leone in conferenza stampa - l'ho regalato a mia madre e a mia zia, le donne della mia famiglia dicendo che questo libro in qualche modo parla di noi. Giulia fa parte dei nostri avi, ha lottato e combattuto anche per me. Sono innamorata di Giulia, della sua libertà, del suo decidere del proprio destino, non solo per amore di un uomo ma per amore di se stessa. Lei si rende conto che la vita che sta vivendo non è quella che vorrebbe vivere ed è la condizione di molte donne in molti paesi del mondo, quindi fa veramente una rivoluzione. Questa sua libertà è straordinaria. Sono fiera di aver partecipato ad una storia che parla di Sicilia, ma non di mafia", ha concluso Miriam Leone.

"Durare" di Laura Pausini accompagna la serie tv

E' il nuovo singolo di Laura Pausini "Durare" ad accompagnare gli 8 episodi de "I Leoni di Sicilia". Il brano, uscito il 15 settembre, è la end credit song di tutti gli otto episodi della serie. La cantante stessa parlando di questo progetto per la tv ha detto: “Conoscevo il libro di Stefania Auci e trovo sia meraviglioso il lavoro fatto da Paolo Genovese, gli sceneggiatori, gli attori e tutta la produzione, per trasformarla in una saga così avvincente. Sono veramente felice che la serie sia accompagnata dal mio brano, Durare. Credo ci sia un forte legame col significato del testo, la storia di questa famiglia è fatta di legami, relazioni intense, che resistono al passare del tempo e si fortificano. Racconta di passione e di testardaggine, coppie che credono nella possibilità di inventare un proprio destino, un futuro, una vita, avverando così i loro sogni. ‘Una vita pensata ed una da pensare insieme, una da inventare, una da impazzire e una da durare’. Questo è esattamente ciò che canto e trovo si sposi perfettamente con il mondo de ‘I Leoni di Sicilia’ ”.