I palermitani Cosmopòliti a Roma per il premio Lucio Dalla

La band palermitana dei Cosmopòliti approda nella capitale per partecipare al prestigioso concorso nazionale musicale “Premio Lucio Dalla”, portando sul palcoscenico il loro rock italiano. Dopo il lancio del singolo “Solita Storia”, in promozione nazionale sui principali store digitali e nelle radio italiane, la band continua a raccogliere plausi da pubblico e critica. In attesa dell’uscita ufficiale del loro nuovo album prevista per dicembre, i Cosmopòliti sono stati selezionati per esibirsi nelle semifinali nazionali del concorso canoro in cui porteranno in gara il loro primo singolo dal titolo “Ho dentro un pensiero”, un brano che parla di una storia d’amore vissuta attraverso gli sguardi piuttosto che con le parole le quali, a volte, possono essere fraintese, mentre un singolo sguardo può significare molto di più che centomila parole. Il concorso ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la cultura del canto, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale in linea col progetto del maestro e poeta scomparso Lucio Dalla ed a lui dedicato.