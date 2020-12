Migliori ristoranti d'Italia di Gambero Rosso, Bagheria risponde presente: c'è anche Oliveri 1964

Un ristorante bagherese nella nuova edizione della guida ai Ristoranti d'Italia firmata da Gambero Rosso. Per il 2021 tra i ristoranti consigliati dalla nota guida enogastronomica infatti c'è anche Oliveri 1964, il locale guidato dallo chef Claudio Oliveri che ha fatto della cucina tradizionale siciliana il suo fiore all'occhiello. Il ristorante, che si trova in via Vallone De Spuches a Bagheria, è stato inserito nella guida oltre che per la sua cucina anche per la determinazione, il servizio, il nuovo ambiente e ultima ma non ultima la cantina.

Nella presentazione della guida, sul sito di Gambero Rosso si legge: "Un anno assai difficile per la ristorazione italiana. Il Covid-19 ha stravolto ogni cosa. Nonostante ciò tutto il comparto enogastronomico ha dato prova di grande resilienza e ha messo in campo anche iniziative speciali per mantenere il contatto con il proprio pubblico. Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso 2021 racconta come la ristorazione ha reagito di fronte a una crisi senza precedenti. E i numeri dimostrano che il comparto non si è fermato: 2.650 indirizzi (235 novità) fra ristoranti, trattorie, wine bar e locali etnici (segnalati, rispettivamente, con il simbolo delle forchette, dei gamberi, delle bottiglie e dei mappamondi) per consentire a ciascuno di trovare l'indirizzo giusto. Segnalati con apposita simbologia i servizi di asporto e delivery rivelatesi dei veri e propri jolly".

Un traguardo per il ristorante bagherese che ha ricevuto i complimenti anche del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli: "Abbiamo tante eccellenze sul nostro territorio e speriamo che possano, al più presto, tornare a lavorare a regime. Voglio complimentarmi con una di queste eccellenza bagheresi che è il ristorante Oliveri per il prestigio riconoscimento alla loro attività".