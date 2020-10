Gambero Rosso, Antico Bar Spinnato e Sciampagna scelti tra i migliori bar d'Italia

Caldo, freddo, macchiato, con latte a parte. Comunque sia, il protagonista è sempre lui, l’espresso. Al mattino, per un break dall’ufficio con i colleghi, un dopo pasto, gli italiani non rinunciano alla tazzina. Il Gambero Rosso nella sua "Guida Bar D’Italia 2021" ha raccolto le migliori realtà della Penisola e tra queste c’è anche Palermo. Il capoluogo viene citato per l'Antico Caffè Spinnato. Spazio anche alla provincia, con il bar Sciampagna di Marineo.

Un’edizione che celebra quel semplice ma fondamentale rito del caffè al bar. “In questo difficile 2020, l’importanza dei bar e la possibilità, anche con limitazioni, di accedervi è stata recepita da tutti noi come una speranza di ritorno alla normalità. La maggior parte dei bar, nonostante le pesantissime difficoltà economiche, durante il lockdown, ha dato prova di intraprendenza e lungimiranza: ristrutturazioni per ampliare spazi, potenziamento degli e-shop, innovativi servizi di asporto e delivery, nuove e coraggiose aperture. Davvero un bel segnale, non solo per il comparto ma per il Made in Italy in generale”.

Da diciassette anni la proclamazione del premio illy bar dell’anno scelto da una giuria di esperti e giornalisti enogastronomici è il momento clou della presentazione della guida. Per selezionare i nominativi, sono state coinvolte alcune delle “stelle” e alcuni esercizi premiati una o più volte come bar dell’anno. Così sono stati scelti tre diversi bar: tre storie diversissime fra loro (due al nord in regioni particolarmente colpite dal Covid-19 e una al sud) ma fortemente simboliche.

Per la Sicilia ha vinto il Tropical Bar di Castellammare del Golfo (in provincia di Trapani). Simbolo di lungimiranza e visione a lungo termine. Una piccola realtà che in un momento di grande crisi ha affrontato la perdita della clientela legata al turismo con strategie di fidelizzazione e conquista di quella locale con una serie di efficaci iniziative e investimenti ben strutturati che prevedono anche la crescita formativa del personale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre chicchi & Tre tazzine 2021 va invece a Sicilia Sciampagna di Marineo e all’Antico Caffè Spinnato, volti noti già alla guida. Tra i locali che per dieci anni consecutivi hanno conquistato Tre Tazzine & Tre Chicchi c’è, infatti, oltre al Caffè Sicilia di Noto nel siracusano, proprio l’Antico Caffè Spinnato di Palermo. Premiato nella categoria “Migliori cocktail bar d’albergo” invece il Sicilia Signum Bar dell’Hotel Signum a Salina, nelle Isole Eolie.