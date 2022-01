Il giovane cantante palermitano Gianluca Militello protagonista di "Guess My Age"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri, nella puntata andata in onda su Tv8 , del programma “Guess My Age” programma condotto da Max Giusti Tra i 7 protagonisti della puntata il cantante palermitano Gianluca Militello che è riuscito anche ad esibirsi a cappella. Un passo importante per il ragazzo appena trentenne che è anche pubblicato da poche settimane il brano “Colpevole” su tutte le piattaforme digitali.