Una palermitana in finale a Miss Italia, i sogni di Gloria tra cinema e università

Miss Italia torna a Salsomaggiore Terme e nello storico scenario del concorso di bellezza sarà in gara anche una palermitana. Si chiama Gloria Carola Di Bella, ha diciotto anni e ha conquistato il pass per la finale nazionale, aggiudicandosi nello scorso agosto il titolo di Miss Sicilia.

Chi è Gloria Di Bella

Appena maggiorenne, Gloria Di Bella sembra già avere le idee chiare sul suo futuro. “Sono fiera e onorata di rappresentare la mia regione. Miss Italia rappresenta per me una grande opportunità in quanto uno dei miei sogni nel cassetto è quello di diventare attrice. L’altro è quello di frequentare la facoltà di Medicina non appena avrò terminato gli studi al liceo classico”, ha detto in un video pubblicato sui social di Miss Italia.

La miss che aspira a diventare un medico è una studentessa del Convitto Nazionale Giovanni Falcone, scuola che si trova nel cuore del capoluogo siciliano, attaccata alla Cattedrale. E proprio dal centro storico di Palermo, nello scorso agosto, Gloria Di Bella ha girato un video in cui mostra le bellezze della città: dai Quattro Canti alla fontana di piazza Pretoria, dal Teatro Massimo alla Vucciria.

La finale di Miss Italia 2023, dove e quando

Le finali di Miss Italia 2023 si svolgeranno dall'8 all'11 novembre. Sono 40 le concorrenti in gara provenienti da tutto il Belpaese. L'ultima giornata, quella di sabato 11 novembre, si terrà a partire dalle 17 e sarà trasmessa in streaming sul sito di Rai News. Lo stesso canale (48 del digitale terrestre) coprirà gli ultimi minuti della finalissima, trasmettendo in diretta l'incoronazione della nuova reginetta. A condurre la kermesse sarà la giornalista Manuela Moreno, in giuria Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Giulia Salemi. Madrina di questa edizione è Gloria Bellicchi, che fu Miss Italia nel 1998 e che è di Salsomaggiore Terme. Da Gloria a Gloria? E' quello che si augura la giovane palermitana in gara.