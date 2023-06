Ricette preparate sotto la torre normanna dei Ventimiglia, "Giusina in cucina" fa tappa a Gangi

Sbarca a Gangi il programma "Giusina in cucina" trasmesso sul canale Food Network. Ieri pomeriggio, nonostante il maltempo, la giornalista e cuoca Giusi Battaglia, accompagnata dal cantautore siciliano Lello Analfino, ha registrato alcune immagini dell'edizione "Giusina in cucina" Seacily edition 2023 prodotto dalla Jumpcutmedia. Le immagini sono state registrate in piazza del Popolo, proprio sotto la torre normanna dei Ventimiglia e al Casale della Frutta, di corso Giuseppe Fedele Vitale, dove Giusina e Lello dove hanno acquistato gli ortaggi per una ricetta tutta siciliana. A fare gli onori di casa è stata Tiziana Ballistreri, assessore comunale di Gangi.