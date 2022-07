Non è mai troppo tardi per studiare, a 99 anni è dottore magistrale da 110 e lode

Nella vita non è mai troppo tardi per nulla. E a dimostrarlo, ancora una volta, è Giuseppe Paternò, il nonno che non smette di studiare e di stupire. Oggi, a 99 anni, è stato proclamato dottore magistrale in Scienze filosofiche con 110 e lode, discutendo la tesi "Locke/ Kierkegaard/ Heidegger e loro visioni sul cristianesimo".

Il laureato più anziano d'Italia nel 2020

Nel luglio 2020, Paternò era diventato il laureato più anziano d'Italia, a 97 anni, completando il corso di Storia e filosofia, anche in quell'occasione col massimo dei voti. "Dopo la laurea triennale del luglio 2020 - scrive il figlio Ninni Paternò in un post su Facebook - un traguardo che si aggiunge e completa il percorso di studi ma non di impegni che lo vede impegnato nel progetto del nuovo romanzo "Storia dei ragazzi di via Papireto, viaggio di cento anni a Palermo" dove saranno presenti le due tesi di laurea, quella del 2020 sui luoghi dell'anima e quest'ultima del 2022".

Chi è Giuseppe Paternò

Classe 1923, Giuseppe Paternò è cresciuto in una famiglia numerosa proprio al Papireto, area dello storico mercato del Capo a Palermo. Presto fu costretto a dedicarsi al lavoro nonostante la sua ottima propensione agli studi. Una passione che comunque non ha mai abbandonato nonostante l'impiego prima come fattorino e poi alle Ferrovie. A 30 anni, da esterno, si diploma all'istituto tcnico per geometri. Nel 1984 è andato in pensione e, con tanto tempo a disposizione, si è ributtato a capofitto sui libri. Una passione e tante soddisfazioni coronate dai due allori in due anni all'Università.