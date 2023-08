Polizzi Generosa vince l’edizione 2023 della Giostra dei Ventimiglia

E' Calogero Capitano, che rappresentava il comune di Polizzi Generosa, a vincere l'edizione 2023 della Giostra dei Ventimiglia che si è disputata a Geraci Siculo. Capitano ha battuto in finale, nel gioco della rosa, Vincenzo Antista per il comune di Castelbuono che si è aggiudicato il secondo posto. Sul gradino più basso del podio è salito Pasquale Cicero, cavaliere che ha gareggiato per il comune di Cefalù. Ai cavalieri vincitori, anche i premi messi in palio da Giaconia, Cava San Giorgio e Ditta Sopet.

L'edizione numero 33 della Giostra dei Ventimiglia è stata quella dei record. Ben 29 i cavalieri e le amazzoni che si sono sfidati nel nuovo campo di dressage del borgo madonita nel gioco del saraceno e degli anelli per contendersi gli otto posti finali e accedere, quindi, al gioco della rosa. Un torneo disputato in maniera impeccabile, con grande lealtà e rispetto dell'avversario da parte dei contendenti e delle loro squadre. Tra i partecipanti, anche quest'anno era presente il cavaliere ipovedente Riccardo Sabatino, che ha partecipato in rappresentanza del comune di Petralia Soprana, guidato da Paolo Cricchio attraverso un casco microfonato.

Ma è record anche di presenze turistiche. Geraci Siculo è stata letteralmente "invasa" da migliaia di persone che per tre giorni hanno visitato il borgo verde delle Madonie e assistito agli eventi collaterali della Giostra, come "U Conti Cumanna", il percorso rievocativo di antichi mestieri alla corte di Francesco di Ventimiglia; la rappresentazione storica "Storia di Francesco Ventimiglia" a cura della Pro Loco con i testi di Pietro Attinasi, Liborio Paruta e Bartola Neglia; le animazioni medievali a cura degli sbandieratori "Rione Panzera"; il giuramento dei cavalieri della contea dei Ventimiglia, con tanto di benedizione; e il bellissimo corteo storico. Ma l'evento più atteso era in piazza Aldo Moro, presso il campo di dressage, con i giochi cavallereschi del XIV secolo.

E' stata una Giostra stupenda - commenta a caldo il cavaliere vincitore Calogero Capitano - Desidero ringraziare i comuni di Geraci Siculo e di Polizzi Generosa, oltre che i miei amici e la mia famiglia che mi hanno sempre sostenuto. L'equitazione è una passione. O ce l'hai o niente. Il tempo degli allenamenti, quando sei guidato da questa passione, lo trovi sempre. E a me, la passione per l'equitazione, scorre nelle vene". "Un fine settimana molto bello con tanti visitatori che sono venuti a trovarci nel nostro borgo - dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa - Una Giostra basata sui valori di correttezza e lealtà. E questo, alla fine, è il messaggio che vogliamo sempre lanciare. Per il resto, proseguiamo nel nostro obiettivo di organizzare eventi che possano fare rete con il sistema turistico di tutte le Madonie. Abbiamo sempre immaginato questa circolarità dei turisti che, magari, scelgono un borgo da visitare per poi spostarsi negli altri limitrofi. E siamo certi, che eventi simili, contribuiscano a questo meccanismo".

La Giostra dei Ventimiglia, in questi anni, è diventato uno degli eventi più attesi dell’intero comprensorio delle Madonie. E non solo. La manifestazione è organizzata dal comune di Geraci Siculo insieme alla Pro Loco, l’associazione Cavalieri della Contea e altre associazioni del territorio e vuol fare rivivere i fasti della contea appartenuta alla nobile famiglia Ventimiglia che, nel Medioevo, ha governato gran parte del territorio madonita.