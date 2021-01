Da Palermo a Londra, il rock alternativo di Bozard: i concerti in barca conquistano gli inglesi

Per un siciliano di mare aperto, la grande metropoli tutta grattacieli, parchi e riflettori è opportunità ma non è casa. Può succedere infatti che per sentire un po’ più vicino l’odore del proprio mare ci si ritrovi a fare quello che ci ha spediti dritti dritti fino a Londra - la musica - direttamente a bordo di una barchetta sul Regent’s canal. Ha fatto così Bozard, cantautore e chitarrista della scena inglese nato e cresciuto a Palermo dove da tutti è conosciuto come Giorgio Cosentino.

A bordo di “Molly Anna”, una barchetta di proprietà di Eric Ellman, un ex scienziato americano trasferitosi nella capitale inglese, ormeggiata ad Haggerston, nell’est di Londra, Bozard si è fatto conoscere (e riconoscere) per le sue note alternative rock un po’ blues che hanno conquistato gli inglesi. Insieme ad altri due musicisti è stato infatti il protagonista di “Bards on boats”, la rassegna di concerti a bordo di questa barca. “Si tratta di concerti completamente unpugged - racconta Bozard a PalermoToday - realizzati nel soggiornino di questa barca. Le coordinate dell'imbarcazione vengono rese note il giorno stesso del concerto. Si paga un biglietto, si ascoltano due set musicali. L’atmosfera è unica. È stato un successo”.

La passione per la musica, che oggi è un mestiere, nasce all’età di otto anni quando nello sgabuzzino di casa Giorgio trova una chitarra senza corde. Da lì è un’escalation. Le schitarrate con gli amici, gli studi di musica durati tre anni a Roma e poi un volo di sola andata per Londra dove, adesso, lavora come cantautore, chitarrista e insegnante di chitarra e dove ha inciso i primi brani, disponibili su Spotify, in lingua inglese. Si tratta di Blanket Girl, Hourglass e Rookie Love. “Li ho registrati a febbraio. Jack Trouble, un caro amico nonché cantautore, produttore e performer fenomenale ha curato la produzione. Katerina Vahalova si è occupata delle immagini. Anche lei mia grande amica e talento visionario”.

Bozard è un talento, un vero artista che scrive guidato dalle sue emozioni. “Ho scritto Blanket Girl due giorni prima di andare in studio - studio si fa per dire, in realtà è la chiatta di un amico sul canale -. Quel giorno mi sono svegliato e ho trascritto il testo su tre fogli A4 perché ancora non lo avevo imparato. È venuta fuori questa canzone ‘take’ un po’ sporca ma molto onesta, il che credo sia meglio del contrario. Sostanzialmente è una canzone dove il mio cinismo e il mio romanticismo se le danno di santa ragione”.

Tra le sue influenze artistiche c’è il blues. Le sue melodie a volte ricordano un alternative rock anni ’90. Il suo nome d’arte lo deve a un interrail tra amici. Poco prima di partire, al mercatino di Partanna Mondello comprò una maglietta di una squadra di football americana. Da lì per i suoi compagni di viaggio fu un tormentone. “Bozard”. E ancora non sapevano che quel ragazzo, pizzicando le corde di una chitarra avrebbe stregato gli inglesi.

