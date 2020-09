Giorgia Davì, la baby modella che porta un po' di Palermo alla Milano Fashion Week

Ama i cavalli, per questo fa equitazione. E adora gli animali, tutti. Se le chiedi infatti qual è il suo sogno nel cassetto ti risponde che da grande vuole fare la veterinaria. Intanto, però, dall’alto dei suoi otto anni gioca a fare la modella. E che modella. Si chiama Giorgia Davì la piccola top model scelta per sfilare all'ombra della “madunina”.

A pochi passi dal Duomo, proprio all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II, Giorgia Davì ha sfilato per una campagna pubblicitaria realizzata durante la Milano Fashion Week, l’evento di moda per eccellenza più famoso al mondo.

La bambina, che frequenta la terza elementare in una scuola del quartiere Uditore di Palermo, ha posato per uno shooting fotografico del brand Korn Taylor. “Mia figlia sfila da quando ha due anni - spiega a PalermoToday Piero Davì -. Ha partecipato a concorsi, è stata ‘miss volto’. Non lo fa perché è una modella, ma per gioco. Si diverte. Il suo vero amore sono gli animali. Da grande infatti sogna di diventare una veterinaria”.

