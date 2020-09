Sole e arte a Palermo, Gianni Morandi scopre il Castello della Zisa

L'ultima volta che è stato a Palermo si è definito un "miracolato", dopo la caduta - fortunatamente senza conseguenze - dal palco del concerto di Radio Italia al Foro Italico. Bei tempi, quando ci si poteva assembrare per ascoltare musica. Adesso Gianni Morandi è tornato nel capoluogo siciliano in vacanza. E sui social ecco immancabili le mitiche "foto di Anna" a documentare le tappe della sua visita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Palermo è una splendida città - scrive su Facebook -. Ci vengo da più di cinquant’anni ma non avevo mai visitato uno dei suoi gioielli, il Castello della Zisa, costruito dagli arabi novecento anni fa. Una meraviglia fra le tante, in questa città... Foto di Anna". Come dargli torto. Poi su Instagram altri due scatti: uno mentre si trova a Villa Garibaldi, in piazza Marina, e l'altro mentre gusta prelibatezze - rigorosamente sicule - da Sicilò Tutticrudi in via Messina.