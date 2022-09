Gianni Morandi innamorato di Mondello, passeggiata in spiaggia e foto di Anna per i fan

Un maglioncino blu nonostante il caldo incessante, il sorriso di un giovanotto e il volto abbronzato di chi ancora vuole concedersi qualche altro giorno di vacanza. Torna a Palermo anche quest'anno, come è ormai da tradizione, Gianni Morandi. L'ultima volta appena qualche mese fa in occasione del trentennale della strage di Capaci: il 23 maggio ha infatti ricordato con le sue canzoni dal palco montato all'albero Falcone il giudice ucciso da Cosa Nostra.

Adesso è ancora lo stesso eterno ragazzo a immortalare un suo scatto che lo ritrae in spiaggia a Mondello. Un'occasione golosa per non raccontarla ai suoi fan tramite i social: "13 settembre. Ecco Mondello a settembre". A scattare la foto vista mare l'inseparabile moglie Anna, innamorata da sempre di Palermo.

Arrivato in città ieri sera, ha alloggiato una notte all'Awa Mondello, un alberghetto con spiaggia privata dove negli stessi giorni ha soggiornato anche Fiorello con la famiglia in occasione dello spettacolo a Verdura. Motivo del viaggio sembrerebbe una cena a casa di Salvo Ficarra, in compagnia di due chef d'eccezione: Antonino Cannavacciuolo e Filippo La Mantia.