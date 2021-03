Borgo dei Borghi, l'endorsement di Ficarra e Picone: "Votate per Geraci Siculo"

Geraci Siculo è l'unico borgo che rappresenterà la Sicilia al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”. Il tempo per votare il piccolo Comune delle Madonie stringe e Ficarra e Picone scendono in campo per aiutarlo a scalare la classifica. I due palermitani hanno scritto un post sulla propria pagina Facebook che conta ben un milione e mezzo di fan per ricordare a tutti che si può votare gratuitamente sul sito della Rai attraverso il portale Borgo dei borghi o su RaiPlay fino al 21 marzo.

Ecco come votare

In tutto sono 20 i borghi con concorrono per il titolo, uno in rappresentanza di ogni regione. L’elezione del più bel borgo d’Italia di questa edizione avverrà durante la puntata finale della trasmissione "Alle Falde del Kilimangiaro", condotta da Camila Raznovich che andrà in onda domenica 4 aprile, in prima serata su Raitre.

Nel centro storico del borgo che si trova in Provincia di Palermo vivono circa mille persone. L'origine del suo nome è greca, deriva da Jerax, avvoltoio, e allude alla sua antica origine come luogo fortificato, come impervia Rocca sorvolata da uccelli rapaci. Nei giorni scorsi, era arrivato anche l’endorsement ufficiale della Regione Siciliana. "Se vince Geraci Siculo, vince la Sicilia", è il messaggio promosso da Palazzo D’Orleans che per spingere il borgo verso la vittoria ha realizzato anche un breve video. Eccolo:

Negli anni passati i borghi madoniti di Gangi e Petralia Soprana hanno ottenuto l'ambito riconoscimento.

