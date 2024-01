Festival di Sanremo 2024, l'indiscrezione: "Geppi Cucciari delusa da Amadeus perché ha scelto Teresa Mannino"

Al Festival di Sanremo 2024 mancano pochi giorni, ma già aleggia il pensiero del futuro della kermesse più importante dello spettacolo italiano. Con questa 74esima edizione, infatti, dovrebbe concludersi il quinquennio targato Amadeus nella direzione artistica e conduzione e, per quanto il condizionale resti d'obbligo alla luce delle ultime dichiarazioni su un possibile prosieguo, ipotesi e congetture avanzano in merito ai papabili sostituti.

A tal proposito il settimanale Oggi negli scorsi giorni ha prospettato i nomi di Geppi Cucciari e Stefano De Martino come possibili conduttori di Sanremo 2025. Nel raccontare la candidatura della coppia nella rubrica "Forse non tutti sanno che" Alberto Dandolo riporta anche il presunto malumore della conduttrice di Rai 3 che sarebbe rimasta delusa dalla scelta di Amadeus di convocare Teresa Mannino - definita come "sua storica antagonista" - al suo fianco quest'anno: "Geppi mira da sempre al palco dell'Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto potrebbe comunque riuscire a portarla come ospite in Riviera" si legge. Al momento però nessuna comunicazione in merito è arrivata da fonti ufficiali. La certezza è che Cucciari è appena tornata in prima serata su Rai 3 con Splendida cornice, programma che ha già dato modo al pubblico di ritrovare il suo inconfondibile umorismo.

