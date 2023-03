Mondiali del gelato, Giuseppe Lanza con "Futura Sicilia" da Isnello alla semifinale italiana

Il 16 marzo si è concluso a Caltanissetta il primo tour siciliano di Gelato Festival World Masters per questo marzo 2023. La gara a porte chiuse si è svolta nella sede di Pair – concessionario Carpigiani – ed è la quinta selezione siciliana del calendario 2022-2025 del Carpigiani Challenge valevole per il percorso di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. La gara ha coinvolto 12 gelatieri delle province di Caltanissetta, Enna, Agrigento e Palermo. La giuria ha decretato una classifica di 3 selezionati, tra cui c'è anche un gelatiere di Isnello, che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma nel 2023 e proseguono il percorso di selezione dei migliori italiani in vista della finale mondiale del 2025.

Gusto, struttura, creatività e presentazione estetica e verbale sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto (vedi elenco di tutti i partecipanti nell’ultima pagina).

Ecco la classifica dei 3 selezionati in ordine di punteggio che accederanno alle prossime fasi della competizione: Primo classificato: Davide Scancarello della Gelateria Tentazioni e Sapori a Caltanissetta con il gusto “Torrone tradizionale di Caltanissetta macinato”. Descrizione: Gelato a base latte senza zuccheri aggiunti con torrone tradizionale di Caltanissetta presidio Slowfood. Secondo classificato: Calogero Taibi di Fratelli Taibi a Castrofilippo (AG) con il gusto “Perry”. Descrizione: Gelato al siero di latte di pecora della valle del Belice con spadellata di pere al gin mediterraneo, acqua salata del mediterraneo, vaniglia bourbon, ginepro e coriandolo e micro crumble di mandorle tostate di Sicilia e sale marino di Trapani IGP. Terzo classificato: Giuseppe Lanza della Gelateria Pink Panther a Isnello (Palermo) con il gusto “Futura Sicilia”. Descrizione: Gelato alla ricotta madonita, sentore di agrumi e crumble al pistacchio.

La giuria era composta da: Fabio Di Francesco, presidente Slow Food Italia; Calogero Defraia, maestro pasticcere e Maestro del Lavoro della Repubblica Italiana; Ottavio Miraglia, chef; Ivana Baiunco, giornalista. Con l’edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.