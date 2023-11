Gabriele Muccino saluta Palermo dopo due mesi di riprese: "Fare film è una nuova vita da vivere"

Gabriele Muccino torna a casa. Il regista da oltre due mesi si trova a Palermo per le riprese del film "Here now" che racconta la storia di una giovane americana in viaggio in Italia che, stregata da un ragazzo siciliano durante la sua tappa nel capoluogo siciliano, le cambierà la vita.

"Leaving Palermo - ha scritto su Instagram il regista di "Baciami ancora" e "L'ultimo bacio" - dopo 10 settimane si torna a casa. Grazie Sicilia, grazie Palermo. Grazie alla meravigliosa troupe che mi ha accompagnato in questo mio nuovo film, agli attori, alle maestranze, ai tecnici, ai camionisti, agli operatori, al direttore della fotografia Fabio Zamarion, al reparto regia, a quello di produzione, agli stunts e alle 200 persone che si sono adoperate per mesi perché potessi fare il miglior film possibile. Fare film è ogni volta una nuova vita che viene vissuta parallelamente a quella reale".

Il film uscirà nelle sale cinematografiche prossimamente distribuito da 01 Distribution. La pellicola, scritta dallo stesso Muccino e Paolo Costella, è prodotta da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema. Nel cast Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer.