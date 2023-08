Francesco Arca si gode il tramonto in barca a Isola delle Femmine

Fine settimana di mare a Isola delle Femmine per l'attore Francesco Arca. Il senese, 43 anni, diventato popolare a metà degli anni Duemila per la sua partecipazione a "Uomini e Donne" come tronista, che ha successivamente recitato in numerose serie tv e in alcuni film, si è immortalato a bordo di una barca davanti a un incantevole tramonto offerto dalla costa palermitana.

"Pane e nutella. Isola delle Femmine", ha scritto Arca, mettendo come hashtag il nome della cittadina marinara che si trova alle porte di Palermo. Il post ha ricevuto numerosi apprezzamenti. Successivamente Arca, attraverso le storie di Instagram, dove viene sbirciato da oltre 590 mila follower, ha pubblicato diverse storie, del suo tour in mare, ricevendo numerosi apprezzamenti.