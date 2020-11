Foto di Letizia Battaglia con due bambine per lo spot Lamborghini a Palermo: è polemica

Scoppia la polemica per le foto di Letizia Battaglia che ritraggono due bambine a Palermo e, sullo sfondo, una Lamborghini. La campagna pubblicitaria si chiama “With Italy, for Italy”. Tra gli scatti fatti in giro per il Paese e che la casa automobilistica ha scelto per raccontare l'Italia in una sua personalissima dichiarazione d’amore ci sono anche quelli della fotoreporter palermitana. A Letizia Battaglia, una delle voci più autorevoli del panorama fotografico internazionale, è stato commissionato un cameo che reinterpretasse - attraverso il linguaggio Lamborghini - la sua città natale, Palermo.

Gli scatti pubblicati sul profilo Facebook della casa del toro ritraggono una bambina in compagnia di una Aventador Svj gialla tra piazza Pretoria e piazza San Domenico. "Valorizzare gli angoli di una città meravigliosa, una città che è come una bambina piena di sogni e speranze - si legge sui social di Lamborghini -. Letizia Battaglia ha ritratto la sua Palermo assieme alla nostra Aventador Svj. E lo ha fatto in una maniera meravigliosa".

Foto che però non sono piaciute al popolo di internet che ha subito sollevato un polverone intorno al post. "Ci sono altri modi per valorizzare la bellissima Palermo... certamente non l'accostamento tra le bambine e l'auto di lusso, che trovo di cattivo gusto" scrive un utente. "Anni di studio e di conoscenza sulle nostre città, ci hanno restituito l'immagine di un'isola fiorente e importante sin dall'epoca precedente alla colonizzazione greca, che, con la sua magnificenza, è quella più nota anche ai non addetti all'ambito storico-artistico-archeologico, e vedere tutto ridotto ad uno scorcio anonimo di una Palermo in bianco e nero, con ragazzine ammiccanti e macchinoni è un'oltraggio alla nostra storia millenaria. Inaccettabile. Per non parlare del messaggio che passa da quelle foto" ribatte un altro.

“With Italy, for Italy” di Lamborghini

Venti tra i maggiori talenti della fotografia italiana intraprenderanno un viaggio alla scoperta della bellezza, dell’unicità e dell’eccellenza di venti regioni italiane insieme ad altrettante Lamborghini, a sottolineare il momento di ripresa che sta vivendo il nostro Paese dopo l’emergenza Covid-19, valorizzandone la straordinaria ricchezza.

La direzione artistica è stata affidata a Stefano Guindani, noto fotografo di moda e lifestyle, che ha curato insieme a Lamborghini la fase di scouting, selezione e briefing. Il team diretto da Guindani include svariati artisti: fotografi del mondo della moda, dello streetstyle e del design (Piero Gemelli, Vincenzo Grillo e Guido Taroni), fotoreporter (Gabriele Micalizzi, Fulvio Bugani, Alessandro Cinque), documentaristi (Gabriele Galimberti, Marco Casino, Camilla Ferrari), oltre a fotografi sociali (Mattia Balsamini, Roselena Ramistella), di architettura (Valentina Sommariva), d’arte (Anna di Prospero) e del mondo automotive (Wolfango Spaccarelli e Davide de Martis), una fotografa del settore musicale (Chiara Mirelli), un creative director e un content creator legati al mondo di Instagram (Simone Bramante e Marco Valmarana), fino ad arrivare alla nuova stella della fotografia di paesaggio (Alberto Selvestrel), segno dell’investimento di Lamborghini sulle future generazioni.