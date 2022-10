In Lambretta nel 1963 a Palermo, lo scatto tra le foto iconiche di Magnum per festeggiare i 75 anni

C'è anche un'istantanea di Palermo nel 1963 tra le immagini iconiche che la Magnum Photos ha messo in vendita in occasione dei 75 anni della leggendaria agenzia nata nel 1947 da un'intuizione di Robert Capa. Lo scatto realizzato nel capoluogo siciliano dal fotografo francese, nato in Marocco, Bruno Barbey, morto nel novembre 2020, ritrae un uomo, una donna e tre bambini (probabilmente una famiglia) a bordo di una Lambretta.

Difficile capire in quale zona della città sia stata esattamente scattata e chi siano i protagonisti. La location potrebbe essere il parco della Favorita, ma non è detto, anche perché oltre mezzo secolo fa erano ancora tante le aree di Palermo ancora non urbanizzate. Magari qualcuno leggendo potrebbe riconoscere il luogo e qualcuna delle persone sulla moto. "Volevo catturare lo spirito della nazione, presentare fotograficamente un ritratto degli italiani. Ho attraversato l'Italia da nord a sud, fermandomi ogni volta per tre settimane, tornando a Parigi, sviluppando ed esaminando le immagini, e poi ripartendo per un'altra regione", si legge sul sito dell'agenzia Magnum in una dichiarazione attribuita a Bruno Barbey e riferita allo scatto di Palermo.

Il ritratto fa parte di "Magnum Square Print", l'iniziativa con la quale l'agenzia francese con sedi a Parigi, Londra e New York ha messo in commercio sul web una selezione di scatti. Immagini che raccontano il Novecento e i primi anni questo Duemila attraverso catture a personaggi celebri come Marylin Monroe, ma anche tramite i quadretti di vita quotidiana e comune, come quello di Palermo.