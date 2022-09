Ilary Blasi indifferente al gossip: foto con la palermitana Eleonora Abbagnato

Mentre il clamore per l'intervista rilasciata da Francesco Totti non smette di affievolirsi e le foto che documentano i nuovi incontri con la compagna Noemi Bocchi alimentano la discussione, Ilary Blasi continua a restare indifferente al caos mediatico che ha investito la sua vita privata. Sui social prosegue nel mostrarsi tranquilla, a preprarare un piatto di pasta con la nonna la domenica e a vivere una quotidianità apparentemente inscalfita dal baccano che, suo malgrado, l'ha investita, e anche in questi giorni ha condiviso con i follower alcuni momenti della sua serata al Teatro dell'Opera di Roma.

I flash dei fotografi puntati su di lei, le scene dello spettacolo Serata Preljocaj che ha visto protagonista l'etoile palermitana Eleonora Abbagnato, qualche attimo nel backstage con la ballerina e un'amica sono stati tra gli ultimi contenuti delle sue storie Instagram che, da quando la sua separazione dal marito ha iniziato a circolare, tutto hanno detto fuorché accennato alla questione di cui tanto si dibatte altrove.

Indifferente a quanto si dice, si sussurra, si rumoreggia, Ilary, dunque, prosegue per la sua strada che ha fatto del no comment il filo conduttore dell'approccio alla situazione famigliare vissuta. Se qualcosa ha voluto dire, è stato solo per tramite di altri, come i suoi legali o Alfonso Signorini che proprio in questi giorni si è esposto sulla vicenda nell'ultimo numero del giornale da lui diretto. Si dice che presto avverrà un incontro con gli avvocati suoi e di Francesco Totti per giungere ad un accordo che tratti almeno una tregua alla battaglia legale: se così sarà, se sviluppi ci saranno, almeno per il momento non sembra verranno raccontati dalla diretta interessata. Almeno non via social.