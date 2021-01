Balla sventolando il tricolore, la foto di un palermitano vince il concorso di danza

Un palermitano vince il concorso nazionale di danza, moda e bellezza ideato dal ballerino dei record di Amici di Maria De Filippi, Klajdi Selimi. Il primo classificato è infatti Roberto Tarantino, un giovane ballerino di 21 anni nato a Palermo, vincitore di tanti premi internazionali di danza. Oggi vive a New York, dove studia danza all'Ellison Ballet.

Il concorso, che ha totalizzato più di 200.000 visualizzazioni, nasce da un'idea del ballerino di Amici il quale, impossibilitato a svolgere la finale della terza edizione programmata per fine novembre a Roma a causa della pandemia, ha inventato un concorso che unisce danza e fotografia. Si tratta della "Foto danza dell'anno 2020", un concorso digital tecnologico in linea con le nuove tendenze e preferenze dei giovani ballerini di adesso che preferiscono esibire la loro bellezza e talento sui social. Un'occasione di promozione per migliaia di ballerini e ballerine Italiane.

La foto vincitrice ritrae Roberto Tarantino in un salto di danza in apertura con addosso un paio di calzamaglie rosse a torso nudo mentre sventola un tricolore. La foto è stata scattata da Roberto stesso che ha impostato il timer del suo smartphone aggiungendo come sfondo anche un bellissimo cielo blu. La foto è accompagnata da questo testo: "Fiero di essere italiano. E quando tutto sarà finito torneremo a guardare la nostra cara Italia con occhi diversi, un'Italia che ci farà innamorare sempre di più".