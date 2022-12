Tutto pronto per la finalissima di X-Factor: la palermitana Beatrice Quinta sogna il podio

I duetti dei quattro coach Fedez, Dargen D'Amico, Rkomi e Ambra Angiolini con gli ultimi quattro in gara, l'intervento dei Medusa, come ospiti d'onore i Pinguini Tattici Nucleari ma soprattutto una palermitana in finale: sono fra gli elementi, cui si aggiungeranno altre sorprese, della finale di X Factor che andrà in onda questa sera su Sky, in chiaro su Tv8 e in streaming su Now dal Forum di Assago. Per l'ultimo capitolo di questa edizione, vi sarà un concorrente per ogni giudice, il che non era affatto scontato. Anche in tal senso, sarà una finale "molto equilibrata", come osserva Francesca Michielin nel ruolo di conduttrice.

Una palermitana in finale a X-Factor

Una palermitana alla finale di X-Factor. E' Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, 23 anni. Dopo aver superato le audizioni, i bootcamp e la last call, fa parte della squadra di Dargen D’Amico. L’artista palermitana, che durante le fasi eliminatorie ha fatto parlare di sé con la provocatoria “Se$$o” è stata una fra i 12 protagonisti del programma in onda su Sky, condotto da Francesca Michielin. Dopo avere sfidato i concorrenti dei team di Rkomi, Fedez e Ambra Angiolini, nonché i suoi “compagni” della squadra di Dargen D’Amico, è arrivata nella rosa dei quattro finalisti. Stasera si conosceranno le sue sorti.

I commenti dei giudici

"Ogni finale è una storia a sé, che dà emozione e crea emotività in ciascuno di noi - premette Michielin ad AdnKronos - ma il livello artistico è talmente alto che io la concepisco, prima ancora che come una prova, come una grande festa. E l'idea che sarò io ad annunciare il vincitore o la vincitrice o i vincitori di X Factor mi gasa parecchio. E poi - è la prima a spoilerare - i quattro giudici non rimarranno seduti al tavolo, faranno parte dello show, faranno un supershow, tutti a cantare nei duetti".

"Davvero top", è il primo commento di Fedez, che interviene anche sulla questione dei commenti e delle critiche sui social: "Questa è la prima edizione in cui si lasciano i telefonini in mano ai concorrenti, che in precedenza vivevano in una bolla. Meglio leggere gli interventi poco alla volta, che uscire alla fine e trovare uno tsunami di commenti e di critiche: non ha senso isolarli dal mondo esterno", sostiene. Poi, prosegue Fedez, "fra giudici e concorrenti c'è un ottimo lavoro di squadra - assicura - Io ho cercato di essere un piccolo Stakanov senza farmi coinvolgere emotivamente, ma poi il rapporto diventa inevitabilmente sempre più struggente: ogni volta ci ricasco e mi faccio trascinare con tutti e due i piedi...".

Conferma Rkomi: "C'è molta complicità e un forte senso di squadra, siamo fratelli dello stesso sogno. Questo è un lavoro complicato, senza collaborazione non si va da nessuna parte. E questo è un programma cui teniamo tutti tanto, un programma fin troppo vero". E Dargen D'Amico rincara: "Siamo davvero fra persone super".

Dal suo canto, Ambra Angiolini sottolinea: "Non abbiamo mai mollato ma ora per noi più che una gara sarà una festa", con i 'suoi' Tropea che confessano: "Abbiamo superato ogni aspettativa, siamo a posto con la coscienza e pronti a divertirci: di tutto ci saremmo aspettati tranne che la tv fosse così reale...". Come reale è stato l'entusiasmo che ha accompagnato giudici e concorrenti dalle eliminatorie fino al gran finale.